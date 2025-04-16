باتلر وكري يقودان وريورز لتأهل تاريخي في ملحق القسم الغربي

تماسك جولدن ستيت وريورز ليفوز 121-116 على ممفيس جريزليز في ملحق الأدوار الإقصائية (بلاي إن) عن القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل جيمي باتلر 38 نقطة وأضاف ستيفن كري 37 نقطة لجولدن ستيت الذي سيتقابل مع هيوستن روكتس في الدور الأول للأدوار الإقصائية اعتبارا من يوم الأحد في هيوستن. وكانت هذه المرة الأولى التي يفوز فيها وريورز بمباراة في الملحق (بلاي إن) في أربع محاولات.

وقال ستيف كير مدرب وريورز “استلزم الأمر 83 مباراة لكننا نسير في الطريق الصحيح وهو العودة إلى الأدوار الإقصائية ولدينا فرصة”.

وأضاف باتلر “لدينا مجموعة من اللاعبين المقاتلين. لا نستسلم أبدا. أنجزنا المهمة أخيرا”.

وفي مباراة أخرى، سجل كول أنتوني 13 من أصل 26 نقطة أحرزها طوال المباراة في الربع الرابع ليحصل أورلاندو ماجيك على مكان في الأدوار الإقصائية بالفوز 120-95 على أتلانتا هوكس في ملحق القسم الشرقي.

وسيتقابل ماجيك في الدور الأول من الأدوار الإقصائية التي تحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات مع بوسطن سيلتيكس. وتنطلق السلسلة يوم الأحد في بوسطن.