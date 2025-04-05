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بارما المتعثر ينتفض ويفرض التعادل 2-2 على إنتر ميلان المتصدر

منذ 23 ساعة
فريق إنتر ميلان

فريق إنتر ميلان

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أهدر إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع بارما المتعثر اليوم السبت إذ غاب سيموني إنزاجي مدرب إنتر عن مقاعد البدلاء بسبب حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

ووضع ماتيو دارميان إنتر في المقدمة بعد مرور 15 دقيقة على بداية اللقاء، إذ أطلق تسديدة من عند القائم القريب ارتدت من إطار المرمى إلى داخل الشباك، وضاعف ماركوس تورام النتيجة قبل الاستراحة مباشرة بعد أن أرسل الكرة بطريقة رائعة لتمر من فوق الحارس.

لكن صاحب الأرض، الذي هدد حارس مرمى إنتر يان سومر في الشوط الأول، قلص الفارق في الدقيقة 60 عن طريق البديل أدريان برنابي الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك ياكوب أوندريكا التعادل في الدقيقة 69 بعد مجهود فردي رائع.

ويتصدر إنتر الدوري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة متقدما بأربع نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، الذي يسافر لمواجهة بولونيا صاحب المركز الرابع بعد غد الاثنين، بينما يحتل بارما المركز 16 بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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