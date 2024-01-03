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باريس سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسية للمرة 12 في تاريخه

منذ ساعة واحدة
لاعبو فريق باريس سان جيرمان

لاعبو فريق باريس سان جيرمان (رويترز)

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توج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسية لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بفوزه على تولوز 2-صفر (الأربعاء 3-1-2024).

وحقق فريق المدرب لويس إنريكي اللقب للمرة 12 في تاريخه.

افتتح لي كانج-إن التسجيل لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، قبل أن يضاعف كيليان مبابي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 44.

وبات مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برينس في جميع المسابقات برصيد 111 هدفا.

بدأ سان جيرمان المباراة بضغط قوي أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بعدما تلقى اللاعب لي تمريرة عرضية من عثمان ديمبلي من جهة اليمين سددها من مدى قريب في الشباك.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، أضاف مبابي الهدف الثاني بعد مجهود فردي مميز بعدما تلقى تمريرة من برادلي باركولا لينطلق ويتوغل نحو منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية على يسار الحارس سكنت الشباك.

وحاول لاعبو تولوز العودة في الشوط الثاني وتقليص الفارق لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى لثلاث كرات من داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق خمس نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني.

كما تأهل باريس سان جيرمان لدور الستة عشر بدوري الأبطال وسيواجه ريال سوسيداد الإسباني الشهر المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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