باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي للمرة 12 بتاريخه

حسم باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة 12 معززا رقمه القياسي (الأحد 28-4-2024) بعد خسارة موناكو صاحب المركز الثاني 3-2 أمام أولمبيك ليون.

ويملك باريس سان جيرمان، الذي أهدر فرصة حسم اللقب أمس السبت بتعادله 3-3 مع لوهافر، 70 نقطة بفارق 12 نقطة عن موناكو قبل ثلاث مباريات على النهاية.

وتلقى موناكو، على الرغم من تقدمه المبكر على ليون، هزيمته الأولى في تسع مباريات ليستمر هيمنة باريس سان جيرمان على كرة القدم الفرنسية.

وسجل الضيوف بعد مرور ما يزيد قليلا عن 20 ثانية من البداية، حيث سجل وسام بن يدر اثر تمريرة عرضية من تاكومي مينامينو عند القائم الخلفي، لكن موناكو تأخر 2-1 في غضون 25 دقيقة بفضل هدفي ألكسندر لاكازيت وسعيد بن رحمة.

وعادل بن يدر النتيجة لفريقه مرة أخرى بعد مرور ساعة من كرة شاردة داخل منطقة الجزاء من يوسف فوفانا، لكن ليون هو من سجل هدف الفوز قبل ست دقائق من النهاية عندما سدد فوفانا من خارج منطقة الجزاء.

وبعد التعادل الذي أبقى الوضع على حاله، بدا لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان غير مهتم، مطمئنا إلى أن فارق الأهداف الكبير يعني أن لقبه الثالث على التوالي في الدوري أصبح مضمونا.

وقال المدرب الإسباني “نحن أبطال. لا يهمني إذا كانت هناك احتفال أم لا.

“لدينا فارق أهداف يبلغ +29 في المركز الثاني، وأشعر بالفعل بأننا الأبطال. حتى لو لم نسجل أي نقاط أخرى، سنكون الأبطال”.

وأثبت الإسباني، الذي تولى تدريب باريس سان جيرمان نهاية الموسم الماضي، صحة ذلك حيث حصل على لقبه العاشر في 12 موسما دون الحاجة إلى خوض أي مباراة أخرى.