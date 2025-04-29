باريس سان جيرمان يضع قدما في نهائي دوري الأبطال بالفوز على أرسنال

نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان يحتفل بعد انتهاء مباراة ذهاب نصف النهائي أمام أرسنال - ملعب الإمارات، لندن، بريطانيا - 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز

تقدم باريس سان جيرمان خطوة كبيرة نحو نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفا مبكرا قاد به الفريق للفوز 1-صفر على مضيفه أرسنال اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي.

وسجل ديمبلي هدفا في الدقيقة الرابعة من المباراة، إذ سيطر سان جيرمان على مجريات اللعب في المراحل الأولى من المواجهة وحافظ فريق المدرب لويس إنريكي على تقدمه ليحقق أفضلية ثمينة قبل مباراة الإياب المقررة بالعاصمة الفرنسية.

وتحسن أداء أرسنال، الذي يخوض قبل النهائي لأول مرة منذ 2009، بشكل تدريجي بعد بداية متعثرة، وجرى إلغاء هدف سجله ميكل ميرينو في الشوط الثاني بينما تألق جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان في التصدي لعدة فرص.

وكاد سان جيرمان أن يعزز فوزه لكن برادلي باركولا وغونسالو راموس أهدرا فرصتين ثمينتين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتقام مباراة الإياب في باريس يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، ويتأهل الفائز بالنتيجة الإجمالية إلى النهائي ليلتقي في ميونيخ مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين إنتر ميلان وبرشلونة.

ويتطلع سان جيرمان للتتويج بلقب البطولة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز أرسنال دون عناء كبير 2-صفر على سان جيرمان في شمال لندن في مرحلة الدوري بالنسخة الحالية من البطولة في أكتوبر تشرين الأول، لكن بطل فرنسا بقيادة لويس إنريكي تطور بشكل كبير خلال هذه الفترة.

ومنذ تلك الهزيمة، شكل سان جيرمان كابوسا للأندية الإنجليزية، إذ تغلب على مانشستر سيتي في مرحلة الدوري وأطاح بليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من دور 16 كما تغلب على أستون فيلا في مواجهة مثيرة بدور الثمانية.

ورغم الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به أرسنال، لم يسمح سان جيرمان لأصحاب الأرض بأي فرصة حقيقية خلال أول 25 دقيقة من المباراة، إذ كانت سرعة وتحركات لاعبي سان جيرمان تفوق قدرة أرسنال ومدربه ميكل أرتيتا على التعامل معها.

ولم تبدأ كثافة الدخان الناتج عن الألعاب النارية التي سبقت المباراة في التلاشي إلا بعد أن سجل سان جيرمان هدف التقدم.

واستلم خفيتشا كفاراتسخيليا الكرة على الجانب الأيسر وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى ديمبلي الذي سددها بقوة لتسكن شباك الحارس ديفيد رايا بعد اصطدامها بالقائم.

وكان هذا الهدف هو الثامن الذي يسجله ديمبلي و11 الذي يساهم به في البطولة هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي للنادي المسجل باسم كيليان مبابي لاعب سان جيرمان السابق.

وعانى أرسنال من حالة تخبط وكادت الأمور أن تزداد سوءا بالنسبة له، وتلقى لياندرو تروسار إنذارا بداعي عرقلة أشرف حكيمي لاعب سان جيرمان أثناء انطلاقه، وتلقى ماركينيوس عرضية من حكيمي وصوب الكرة بضربة رأس لكن رايا تصدى لها.

وشكل كفاراتسخيليا مصدر إزعاج متواصل لأرسنال طوال الشوط الأول وطالب بركلة جزاء عندما سقط تحت ضغط من جورين تيمبر، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وتصدى رايا لمحاولات أخرى من كفاراتسخيليا وديزريه دوي قبل أن يبدأ أرسنال أخيرا في فرض حضوره في المباراة.

وكان جابرييل مارتينيلي قريبا للغاية من التسجيل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد عرضية من بوكايو ساكا، لكن دوناروما تصدى للكرة ببراعة.

وظن أرسنال أنه تعادل عقب بداية الشوط الثاني عندما أسكن ميرينو الكرة بضربة رأس في الشباك إثر ركلة حرة نفذها ديكلان رايس، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو.

وسيطر أرسنال على مجريات اللعب لدقائق ونجح في اختراق دفاع سان جيرمان، لكن دوناروما تصدى بأطراف أصابعه لتسديدة خطيرة من تروسار.

وكاد سان جيرمان أن يعزز تقدمه إذ سدد باركولا كرة خطيرة لكنها مرت بجوار القائم كما سدد راموس كرة ارتدت من العارضة، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الفرنسي 1-صفر.