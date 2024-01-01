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باريس سان جيرمان يضم المدافع البرازيلي "بيرالدو"

منذ 38 دقيقة
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

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أعلن باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو قادما من ساو باولو بعقد لمدة خمس سنوات.

وشارك اللاعب البالغ عمره 20 عاما أساسيا مع ساو باولو في الدوري البرازيلي وكان جزءا من الفريق الذي توج بكأس البرازيل في 2023 كما لعب لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما.

وقال بيرالدو في بيان “السعادة لا تسعني بالانضمام إلى ناد طموح مثل باريس سان جيرمان. ستكون خطوة هائلة في مسيرتي وستساعدني على التطور”.

ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق خمس نقاط في السباق نحو لقبه الثالث على التوالي في الدوري وسيواجه تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسية بعد غد الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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