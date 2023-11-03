باريس سان جيرمان يعتلي الصدارة بفوزه على مونبلييه

انتزع باريس سان جيرمان صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مؤقتا بفوز مريح 3-صفر على ضيفه مونبلييه بفضل أهداف لي كانج-إن ووارن زاير-إيمري وفيتينيا اليوم الجمعة.

تقدم أصحاب الأرض بعد 10 دقائق عن طريق لي الذي سدد في الزاوية العليا بعد عرضية منخفضة من أشرف حكيمي هيأها كيليان مبابي لصالح الكوري الجنوبي.

وحاول الفريق الزائر تحقيق التعادل لكن بدلا من ذلك سجل زاير إيمري لاعب باريس سان جيرمان البالغ من العمر 17 عاما هدفا بعد عمل رائع بالكعب من عثمان ديمبلي في الدقيقة 58.

وتألق حكيمي مرة أخرى بعد ثماني دقائق ليمرر عرضية إلى البديل فيتينيا ليهز الشباك.

وسجل باريس سان جيرمان الذي يدربه لويس إنريكي هدفا رابعا في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 24 نقطة متفوقا بنقطتين على نيس الذي يستضيف ستاد رين بعد غد الأحد. ويحتل مونبلييه المركز 11 برصيد 11 نقطة.