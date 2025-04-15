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باريس سان جيرمان ينجو من‭ ‬انتفاضة أستون فيلا ويتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال

منذ 16 دقيقة
لاعبو باريس سان جيرمان

لاعبو باريس سان جيرمان

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حافظ باريس سان جيرمان على حلمه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه اليوم الثلاثاء بفوزه على أستون فيلا 5-4 في مجموع المباراتين بعد مباراة مثيرة في إياب دور الثمانية فاز فيها الفريق الإنجليزي 3-2.

وبعد فوزه 3-1 ذهابا، بدا أن باريس سان جيرمان حسم المباراة في غضون نصف ساعة من اللقاء حين سجل الثنائي أشرف حكيمي ونونو منديز هدفين من هجمتين مرتدتين وسط ذهول الجماهير في ملعب فيلا بارك.

لكن يوري تيليمانس أنعش الأمل بهدف في الدقيقة 34 قبل أن يفاجئ أستون فيلا الفريق الزائر في بداية الشوط الثاني بهدفين في غضون دقيقتين عن طريق جون ماكجين وإزري كونسا.

وتقدم فيلا للهجوم، مما دفع حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما إلى التصدي لعدد من الفرص الخطيرة ليحافظ على الفوز في مجموع المباراتين ويقود فريقه للتأهل إلى الدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من ريال مدريد وأرسنال.

    المصدر :
  • رويترز

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