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باريس سان جيرمان يهزم لوهافر ويواصل موسمه بدون هزيمة

منذ ساعة واحدة
الدوري الفرنسي 1 - باريس سان جيرمان - لوهافر

الدوري الفرنسي 1 - باريس سان جيرمان - لوهافر

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واصل باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم سعيه ليصبح الفريق الوحيد في دوري الأضواء الذي لم يخسر طوال الموسم بفوز سهل 2-1 على ضيفه لوهافر اليوم السبت.

وأجرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، بعد حسم اللقب قبل أسبوعين، تسعة تغييرات على التشكيلة التي تأهلت إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي رغم خسارة مباراة الإياب أمام أستون فيلا.

وتقدم صاحب الأرض في الدقيقة الثامنة عندما مرر برادلي باركولا الكرة داخل منطقة الجزاء إلى ديزريه دوي الذي سيطر عليها ليمر من أحد المدافعين قبل أن يرسل تسديدة ارتطمت بالأرض في طريقها إلى الشباك.

وتفوق باريس سان جيرمان على الشوط الأول تماما، وشعر لوهافر بالارتياح لدخوله الاستراحة متأخرا بهدف واحد فقط، لكن باريس سان جيرمان ضاعف تقدمه بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبعد تمريرات متقنة حول منطقة جزاء المنافس، سدد سيني مايولو الكرة ببراعة من فوق رأس ماتيو جورجولان حارس لوهافر ليتابعها جونسالو راموس في الشباك بسهولة.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 60 عن طريق ضربة رأس من عيسى سوماري بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية لكنهم لم يتمكنوا من صنع فرصة أخرى على المرمى ليحقق باريس سان جيرمان، الذي يسعى للفوز بالثلاثية، فوزه العاشر على التوالي في الدوري.

وعزز باريس سان جيرمان فارق النقاط مع موناكو إلى 24 نقطة، بينما ظل لوهافر في المركز 16، المركز المؤهل لملحق الهبوط، برصيد 27 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على سانت إيتيين الذي يستضيف أولمبيك ليون غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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