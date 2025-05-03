باريس يخسر من ستراسبورج مع استمرار احتفالات تتويجه بلقب الدوري

خسر باريس سان جيرمان، بتشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين، 2-1 أمام مضيفه ستراسبورج صاحب المركز الرابع اليوم السبت، ليتجرع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم خسارة أخرى قبل انتهاء الموسم.

وبهذا الفوز يتساوى ستراسبورج مع نيس في النقاط برصيد 57 لكل منهما ويتقدم نيس في المركز الثالث بفارق الأهداف بعد فوزه 1-صفر على ستاد رانس أمس الجمعة في السباق على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ومع حسم سان جيرمان اللقب منذ فترة طويلة، وانتهاء سلسلة عدم الخسارة في الدوري بعد هزيمته 3-1 أمام نيس في الجولة الماضية، أصبح الشيء الوحيد على المحك بالنسبة للفريق الضيف هو الحفاظ على سجل من 39 مباراة بلا هزيمة خارج أرضه في الدوري الفرنسي – وهو الرقم الأكبر على الإطلاق في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

لكن، المدرب لويس إنريكي أبقى على جواو نيفيز من التشكيلة الأساسية التي شاركت في فوز الفريق مؤخرا 1-صفر على أرسنال في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مُعطيا الأولوية على ما يبدو لإراحة اللاعبين الأساسيين قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وبعد 20 دقيقة من بداية اللقاء، حول لوكاس هرنانديز مدافع باريس سان جيرمان الكرة في مرماه بالخطأ خلال محاولته التصدي لضربة رأسية من مامادو سار مهاجم ستراسبورج ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، ضاعف ستراسبورج تقدمه عندما استقبل فيلكس ليمارشال كرة من خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك في الزاوية البعيدة.

وقلص برادلي باركولا الفارق بعد أقل من دقيقة من بداية الشوط الثاني بانطلاقة سريعة من وسط الملعب قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وعلى الرغم من انتفاضة الفريق الضيف القوية في الشوط الثاني والضغط في وقت متأخر من المباراة، لم يتمكن سان جيرمان من تسجيل هدف آخر، لتنتهي المباراة بتجرعه الهزيمة الثانية تواليا في الدوري الفرنسي.