"باكس" يفوز على "بيسرز" في دوري كرة السلة للمحترفين

رغم غياب النجوم .. باكس يروض بيسرز ليحافظ على آماله (سلة)

سجل كريس ميدلتون وبوبي بورتيس 29 نقطة لكل منهما ليحافظ ميلووكي باكس المبتلى بالإصابات على آماله بفوز كبير 115-92 على ضيفه إنديانا بيسرز في المباراة الخامسة بينهما بالجولة الأولى للأدوار الإقصائية للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

واستحوذ بورتيس على 10 كرات مرتدة بينما استحوذ ميدلتون على 12 كرة مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه ليقلص ميلووكي النتيجة إلى 3-2 في السلسلة.

وهيمن باكس على المباراة رغم غياب يانيس أنتيتوكومبو بسبب إصابة في ربلة الساق وداميان ليلارد بسبب إصابة في وتر العرقوب.

وغاب أنتيتوكومبو عن كافة مباريات السلسلة بينما غاب ليلارد عن آخر مباراتين.

وقال دوك ريفرز مدرب ميلووكي “توقعت الفوز الليلة. أظهر هذا الفريق رغبته في الفوز والعودة في النتيجة”.

وستقام المباراة السادسة غدا الخميس في إنديانابوليس.