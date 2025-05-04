باكيتا يبكي بعد إنذاره في مباراة وست هام

قال المدرب جراهام بوتر إن البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام يونايتد أجهش بالبكاء من الإحباط بعد حصوله على إنذار خلال تعادل فريقه 1-1 مع توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا باكيتا، الذي يكتنف الغموض مستقبله بعد اتهامه بمخالفات مزعومة تتعلق بالمراهنات، مذهولا ومسح دموعه بعد أن نال بطاقة صفراء في الشوط الثاني بعد مخالفة ضد ميكي مور لاعب توتنهام.

واعترض الدولي البرازيلي على القرار إذ أشاح بذراعيه قبل أن تظهره لقطات تلفزيونية وهو يمسح دموعه.

وحذره الحكم مايكل أوليفر من تكرار المخالفة وحثه العديد من زملائه على الهدوء.

وينتظر باكيتا (27 عاما) نتيجة جلسة استماع عقدها اتحاد كرة القدم في مزاعم تلاعب ويواجه عقوبة إيقاف مدى الحياة حال إدانته.

وجرى اتهام باكيتا بالسعي عمدا للحصول على بطاقات صفراء خلال أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2022 و2023 من أجل أن يستفيد شخص أو أكثر من المراهنة.

ونفى البرازيلي الاتهامات الموجهة له.

وقال بوتر “يبذل باكيتا قصارى جهده ويريد أن يكون وضع الفريق أفضل وربما شعر بالإحباط قليلا من هذا الإنذار”.

وأضاف “لا يوجد إنسان كامل، لكني أحب لوكاس. يعطي كل شيء للفريق ويمر بوقت صعب لكنه بخير الآن”.

ويواجه باكيتا انتظارا محبطا لأن القضية لن تحسم حتى يونيو حزيران على أقرب تقدير.