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بالدقيقة القاتلة.. ريال مدريد بعشرة لاعبين ينتزع فوزا ثميناً من ألافيس

منذ 56 دقيقة
لاعبو ريال مدريد

لاعبو ريال مدريد

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سجل الظهير لوكاس فاسكيز هدفا من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال مدريد بعشرة لاعبين للفوز 1-صفر على ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الخميس 21-12-2023).

بهذا الفوز يرتقي ريال مدريد إلى صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام جيرونا ولكل منهما 45 نقطة بعدما تعادل الفريق القطالوني 1-1 مع ريال بيتيس في وقت سابق اليوم. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

وافتقر ريال مدريد للشراسة الهجومية وأخفق في صناعة أي فرص تقريبا وبدت أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي.

ولكن بعد حصول المدافع ناتشو على بطاقة في الدقيقة 54، دبت الحياة في ريال مدريد وتمكن من التسجيل عندما لعب توني كروس ركلة ركنية متقنة حولها فاسكيز برأسه من داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

    المصدر :
  • رويترز

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