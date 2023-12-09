بالفوز على عشرة لاعبين.. صلاح يحرز هدفه الـ200 مع ليفربول

سجل محمد صلاح هدفه رقم 200 مع ليفربول وأحرز هارفي إليوت هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على عشرة لاعبين من مضيفه كريستال بالاس ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد مواجهة مثيرة اليوم السبت.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم بعد مباراة شهدت طرد مهاجم بالاس جوردان أيو لحصوله على الإنذار الثاني بعد خطأ في الدقيقة 75.

وسجل صلاح بعد ما يزيد قليلا عن دقيقة واحدة ليحرز هدفه 150 في الدوري الممتاز ليلغي هدف تقدم أصحاب الأرض عبر جان-فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وذلك من أول تسديدة لليفربول على المرمى في المباراة.

ومع إدراك أن الفوز سيصعد به إلى صدارة الدوري، واصل ليفربول ضغطه وإصراره لينجح البديل إليوت في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية بيسراه ليسعد الجماهير التي رافقت الفريق إلى ملعب بالاس.