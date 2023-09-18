الأثنين 3 ربيع الأول 1445 ﻫ - 18 سبتمبر 2023 |
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بالفيديو.. استقبال تاريخيّ لـ "النصر" السعودي ورونالدو في إيران

منذ 16 ثانية
استقبال "النصر" السعودي في إيران

استقبال "النصر" السعودي في إيران

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بحفاوة بالغة، استقبل جماهير كرة القدم في إيران، اليوم الإثنين، فريق النصر السعودي ونجمه كريستيانو رونالدو، وذلك فور وصول بعثة “العالمي” استعدادًا لخوض مباراته أمام برسبوليس، في دوري أبطال آسيا.

إذ يستعد النصر لبداية مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بمواجهة فريق برسبوليس الإيراني، في استاد آزادي مساء غد الثلاثاء.

فيما احتشدت جماهير إيران أمام حافلة فريق النصر وفندق الإقامة، وتعالت الأصوات والهتافات باسم النجم العالمي الدون.

كما ظهرت لافتات في الشوارع ترحّب بالدون بثلاث لغات، مكتوب عليها أهلًا وسهلًا بالعربية والإنجليزية والإيرانية.

وارتدى أطفال إيرانيون قميص نادي النصر وحملوا صور كريستيانو رونالدو بانتظار مرور حافلة الفريق في شوارع طهران، واحتشدت مجموعات كبيرة من عشاقه لاستقبال النجم الأسطوري في زيارته الرسمية الأولى إلى طهران.

فيما تم تقديم سجاد إيراني فاخر لرونالدو فور وصوله.

وكتب الحساب الرسمي للنصر على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “نادي النصر السعودي يُستقبل استقبال العظماء في العاصمة الإيرانية طهران”.

هذا وأسفرت القرعة عن وقوع النصر في المجموعة الخامسة من البطولة، إلى جانب برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، والاستقلال الطاجيكي.

ويتسلح النصر بقوته الهجومية الضاربة، ويطمح هذا الموسم إلى الذهاب بعيدًا في البطولة، والمنافسة بكل قوة على اللقب الغائب عن خزائن العالمي منذ سنوات طويلة.

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