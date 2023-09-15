باللحظات الأخيرة.. ليفركوزن يخطف التعادل 2-2 من بايرن

أحرز باير ليفركوزن ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق إيزيكيل بالاسيوس ليضمن التعادل 2-2 أمام مضيفه بايرن ميونيخ (الجمعة 15-9-2023) منهيا البداية المظفرة لحامل اللقب.

وسدد بالاسيوس من علامة الجزاء بعد أن أسقط ألفونسو ديفيز اللاعب يوناس هوفمان. وكان بايرن قد تقدم في الدقيقة 86 عن طريق ليون جوريتسكا الذي سجل هدف التقدم بعد عمل مبكر رائع من البديل ماتياس تيل.

وكان هاري كين قد سجل هدفه الرابع هذا الموسم وهدف افتتاح التسجيل اليوم بضربة رأس في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء ليضع بايرن في المقدمة قبل أن يدرك الضيوف التعادل من ركلة حرة من أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 24.

وسدد ليفركوزن في إطار المرمى وأهدر عدة فرص عن طريق فيكتور بونيفيس قبل أن يسجل جوريتسكا هدفه.

لكن الأداء الدفاعي السيء لديفيز منح ليفركوزن ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ليحولها بالاسيوس داخل الشباك مقتنصا نقطة لليفركوزن.

ويملك بايرن وليفركوزن 10 نقاط لكل منهما في صدارة الترتيب.