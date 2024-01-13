بالمر يقود تشيلسي للفوز 1-صفر على فولهام

تغلب تشيلسي 1-صفر على غريمه المحلي فولهام بركلة جزاء سددها كول بالمر ليمنح فريقه ثالث انتصار على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

ونجح بالمر في خداع بيرند لينو الذي ارتمى في الاتجاه الخاطئ ليسجل لاعب تشيلسي ركلة الجزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعدما قام عيسى ديوب بعرقلة رحيم سترلينج.

وكان هذا الهدف التاسع الذي يسجله بالمر في الدوري منذ انضمامه إلى تشيلسي قادما من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت أخطر فرص فولهام لإدراك التعادل من نصيب راؤول خيمينز الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها ديويردي بيروفيتس حارس مرمى تشيلسي ببراعة في الدقيقة 73.

وأطلق كونور جالاجر قائد تشيلسي تسديدة قوية اصطدمت بالقائم في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز يتقدم تشيلسي مركزين ليصبح ثامنا في الدوري متفوقا على مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، واللذين تتبقى لهما مباراة مؤجلة. ولا يزال فولهام في المركز 13 بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.