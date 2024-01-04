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بالوقت القاتل.. جوندوجان ينقذ برشلونة من التعادل أمام لاس بالماس

منذ 19 ثانية
إيلكاي جوندوجان لاعب برشلونة

إيلكاي جوندوجان لاعب برشلونة (رويترز)

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سجل إيلكاي جوندوجان هدفا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود برشلونة لقلب تأخره بهدف لفوز 2-1 أمام عشرة لاعبين من لاس بالماس بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الخميس 4-1-2023).

وافتتح لاس بالماس التسجيل في الدقيقة 12 عندما مرر لاعب وسط برشلونة السابق ساندرو راميريز الكرة إلى منير الحدادي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة وهيمن صاحب الضيافة على الشوط الأول.

وأدرك برشلونة التعادل بعد عشر دقائق من الاستراحة، بعد خطأ دفاعي مكن سيرجي روبرتو من تمرير الكرة إلى فيران توريس الذي وضع الكرة في شباك الحارس ألفارو فاييس.

وحصل دالي سينجرافين مدافع لاس بالماس على البطاقة الحمراء بعدما دفع جوندوجان في الوقت المحتسب بدل الضائع وسجل لاعب وسط مانشستر سيتي السابق هدف الفوز من ركلة الجزاء.

وارتقى برشلونة إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 41 نقطة بفارق سبع نقاط خلف ريال مدريد وجيرونا في الصدارة.

    المصدر :
  • رويترز

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