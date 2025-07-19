بانيايا ينطلق أولا في سباق جائزة التشيك للدراجات النارية

حقق فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم في سباقات الدراجات النارية مرتين، مركز الانطلاق الأول للمرة الأولى هذا الموسم في جائزة التشيك الكبرى اليوم السبت متفوقا على زميله في دوكاتي مارك ماركيز الذي تعرض لحادث تصادم في آخر لفاته بالتجارب التأهيلية.

اجتاز بانيايا خط النهاية مسجلا أسرع زمن وقدره دقيقة واحدة و52.303 ثانية في أجواء مشمسة في برنو بينما حل ماركيز في المركز الثاني وأكمل فابيو كوارتارارو سائق ياماها الصف الأول.

وجاء حامل اللقب خورخي مارتن، العائد للمنافسات بعد غيابه عن 10 من أصل 11 جولة بسبب الإصابات، في المركز 12.

سينطلق فابيو دي جيانانتونيو من فريق في.آر.46، الذي يحتل المركز الرابع في بطولة المتسابقين، من المركز الثالث عشر على شبكة الانطلاق بعد أن حل ثالثا في التجارب التأهيلية الأولى.

يتصدر ماركيز جدول ترتيب بطولة المتسابقين برصيد 344 نقطة يليه شقيقه الأصغر أليكس بواقع 261 نقطة.