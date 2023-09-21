بايرن ميونخ يهزم مانشستر يونايتد

في مباراة شهدت تسجيل 7 أهداف، انتزع بايرن ميونخ 3 نقاط ثمينة بتغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد 4-3، في الجولة الأولى من منافسات المجوعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وتناوب على تسجيل رباعية بايرن ميونخ كل من ليروي ساني في الدقيقة 28، وسيرج غنابري (32)، وهاري كين من ركلة جزاء (54)، وماتيس تيل (90)، بينما سجل ثلاثية اليونايتد، راسموس هويلوند (49)، وكاسيميرو “هدفين” (88، 90).

وبهذه النتيجة، تصدر البايرن ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق نقطتين عن كوبنهاغن الدنماركي وغالطة سراي التركي اللذين تعادلا 2-2.

في المقابل، بقي مان يونايتد في ذيل الترتيب من دون نقاط.