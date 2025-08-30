بايرن ميونيخ: انتقال جاكسون من تشيلسي لم يكتمل بعد

قال بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إن صفقة إعارة مهاجم تشيلسي نيكولاس جاكسون التي كان من المقرر أن يبرمها بايرن لم تكتمل بعد وسط تقارير تفيد بأن النادي الإنجليزي قد يتراجع عن الصفقة بعد إصابة مهاجمه ليام ديلاب.

وربما يغيب عن الملاعب لمدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-صفر على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

وكان جاكسون (24 عاما) وهو لاعب دولي من السنغال، قد وصل إلى ميونيخ قبل ساعات.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لشبكة سكاي قبل بداية مباراة الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني أمام أوجسبورج “تكتمل عمليات الانتقال بمجرد التوقيع.

“اللاعب هنا. الآن سنرى ما سيحدث. سنتعامل مع الأمر بهدوء بعد المباراة. لا أستطيع أن أجزم بما يحدث بالضبط”.

ويسعى بايرن، الذي قلص تشكيلته لهذا الموسم، إلى تعزيز خط هجومه قبل نهاية فترة الانتقالات الأسبوع المقبل.