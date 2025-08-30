السبت 7 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايرن ميونيخ: انتقال جاكسون من تشيلسي لم يكتمل بعد

منذ 11 ثانية
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

A A A
طباعة المقال

قال بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، إن صفقة إعارة مهاجم تشيلسي نيكولاس جاكسون التي كان من المقرر أن يبرمها بايرن لم تكتمل بعد وسط تقارير تفيد بأن النادي الإنجليزي قد يتراجع عن الصفقة بعد إصابة مهاجمه ليام ديلاب.

وربما يغيب عن الملاعب لمدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-صفر على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

وكان جاكسون (24 عاما) وهو لاعب دولي من السنغال، قد وصل إلى ميونيخ قبل ساعات.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ لشبكة سكاي قبل بداية مباراة الفريق في دوري الدرجة الأولى الألماني أمام أوجسبورج “تكتمل عمليات الانتقال بمجرد التوقيع.

“اللاعب هنا. الآن سنرى ما سيحدث. سنتعامل مع الأمر بهدوء بعد المباراة. لا أستطيع أن أجزم بما يحدث بالضبط”.

ويسعى بايرن، الذي قلص تشكيلته لهذا الموسم، إلى تعزيز خط هجومه قبل نهاية فترة الانتقالات الأسبوع المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو يواصل نتائجه المتواضعة بالتعادل 1-1 مع ألافيس في الدوري
كوكو جوف
جوف تواصل استعادة الثقة عبر الفوز على فريخ في بطولة أمريكا للتنس
لاعبو مانشستر يونايتد
ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع تمنح يونايتد فوزاً مثيراً على بيرنلي

الأكثر قراءة

النائب جبران باسيل
تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
عناصر حزب الله
شخصيات سياسية تتخذ تدابير أمنية مشددة.. هل يُفعّل حزب الله سلاح الاغتيالات؟
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ