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بايرن ميونيخ يتخذ قرار بشأن لاعبه "نصير مزراوي" بعد منشوره عن غزة

منذ 37 ثانية
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2023 7:11 مساءً
نصير مزراوي

نصير مزراوي

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أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (الجمعة 20-10-2023)، أنه لن يتخذ أي إجراء تأديبي ضد مدافعه المغربي نصير مزراوي بعد منشورات للاعب على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

وقال النادي الألماني في بيان “أجرى بايرن ميونيخ محادثة مفصلة وتوضيحية مع نصير مزراوي هذا الأسبوع.

“هذه المناقشة كانت بسبب منشورات مزراوي على حسابه في تطبيق إنستغرام تتعلق بما يدور في غزة والهجمات ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى غضب وانتقاد”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبايرن يان- كريستيان دريزن “أكد لنا نصير مزراوي بمصداقية أنه محب للسلام ويرفض الإرهاب والحرب بشدة ولم يقصد أبدا التسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته”.

وأضاف النادي أنه ومزراوي يعارضان بشدة نقل الصراع وعنفه إلى ألمانيا وأن بايرن يقف إلى جانب الجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل.

وسيظل مزراوي في تشكيلة بايرن لكنه غير جاهز بسبب الإصابة للمشاركة مع الفريق في مباراته خارج أرضه أمام ماينتس غدا السبت.

وأوقف فريق ماينتس مهاجمه الهولندي أنور الغازي يوم الثلاثاء الماضي بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول الصراع بين إسرائيل وحماس.

    المصدر :
  • رويترز

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