السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايرن ميونيخ يعلن غياب موسيالا عن الملاعب.. والسبب؟

منذ ساعتين
لاعبو بايرن ميونيخ

لاعبو بايرن ميونيخ (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت أن لاعبه جمال موسيالا سيغيب عن مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الأسبوع الحالي مع ابتعاده عن الملاعب لفترة غير محددة بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز فريقه 3-1 على أوجسبورج في الدوري أمس الجمعة.

ولاعب خط الوسط المهاجم موسيالا، الذي خرج بديلا في الدقيقة 54، هو أحدث لاعب ينضم إلى قائمة المصابين في الأسابيع الماضية، بعد المدافعين دايو أوباميكانو وألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو بالإضافة إلى حارس المرمى مانويل نوير.

وقال النادي “سيفتقد بايرن ميونيخ لجهود جمال موسيالا في الوقت الحالي.

“بعد فحص بالأشعة أجراه الطاقم الطبي للبطل التاريخي لألمانيا، تأكد أن المهاجم (22 عاما) أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى خلال الفوز 3-1 على أوجسبورج في الدوري الألماني مساء الجمعة”.

ويتصدر بايرن سباق اللقب بفارق تسع نقاط عن باير ليفركوزن، صاحب المركز الثاني.

كما يستضيف الفريق الألماني منافسه إنتر ميلان الإيطالي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

نادي كريستال بالاس
مونوز يقود كريستال بالاس بتسعة لاعبين للفوز 2-1 على برايتون
باير ليفركوزن
هدف متأخر لليفركوزن أمام هايدنهايم يحافظ على آماله في الفوز بالدوري
بروسيا دورتموند
دورتموند يسحق فرايبورج 4-1 في سعيه لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي

الأكثر قراءة

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
سلاح "حزب الله"
الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟