بايرن ميونيخ يعلن غياب موسيالا عن الملاعب.. والسبب؟

أعلن بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت أن لاعبه جمال موسيالا سيغيب عن مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الأسبوع الحالي مع ابتعاده عن الملاعب لفترة غير محددة بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز فريقه 3-1 على أوجسبورج في الدوري أمس الجمعة.

ولاعب خط الوسط المهاجم موسيالا، الذي خرج بديلا في الدقيقة 54، هو أحدث لاعب ينضم إلى قائمة المصابين في الأسابيع الماضية، بعد المدافعين دايو أوباميكانو وألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو بالإضافة إلى حارس المرمى مانويل نوير.

وقال النادي “سيفتقد بايرن ميونيخ لجهود جمال موسيالا في الوقت الحالي.

“بعد فحص بالأشعة أجراه الطاقم الطبي للبطل التاريخي لألمانيا، تأكد أن المهاجم (22 عاما) أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى خلال الفوز 3-1 على أوجسبورج في الدوري الألماني مساء الجمعة”.

ويتصدر بايرن سباق اللقب بفارق تسع نقاط عن باير ليفركوزن، صاحب المركز الثاني.

كما يستضيف الفريق الألماني منافسه إنتر ميلان الإيطالي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الحالي.