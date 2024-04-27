بايرن ميونيخ يفوز على فرانكفورت 2-1 استعدادا لمواجهة ريال مدريد

سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ هدفا واحدا في كل شوط ليقود فريقه للفوز 2-1 على أينتراخت فرانكفورت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024، في تجهيز للفريق قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

تقدم الفريق البافاري، الذي شاهد باير ليفركوزن وهو ينهي هيمنته على الدوري الألماني التي استمرت 11 عاما بفوزه باللقب قبل أسبوعين، بهدف كين بعد تمريرة من كونراد لايمر في الدقيقة التاسعة.

وأدرك أينتراخت التعادل في الدقيقة 23 بتسديدة من هوجو إيكيتيكي من 18 مترا لكن كين استعاد تفوق فريقه من ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب محرزا هدفه 35 في الدوري.

وكان هذا أيضا هدفه رقم 400 في مسيرته المهنية مع الأندية والمنتخب، وفقا لبايرن.

ومع ذلك، غادر لايمر وماتياس دي ليخت تشكيلة أصحاب الأرض بسبب الإصابة.

وظل بايرن في المركز الثاني قبل ثلاث مباريات متبقية على النهاية برصيد 69 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف ليفركوزن، الذي يلعب ضد شتوتجارت صاحب المركز الثالث، برصيد 63 نقطة، في وقت لاحق اليوم السبت.