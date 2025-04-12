بايرن يتعادل مع دورتموند في مباراة مثيرة

سجل بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند هدفين في شوط ثان مثير، ليتعادلا 2-2 في مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، ليحتفظ الفريق البافاري بصدارة البطولة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه مع تبقي خمس مباريات.

ويحتل بايرن الصدارة برصيد 69 نقطة، متقدما بفارق ست نقاط أمام باير ليفركوزن، ثاني الترتيب الذي تعادل سلبيا على أرضه مع أونيون برلين في وقت سابق اليوم. ويحتل دورتموند المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

وسجل بايرن في الدقيقة 65 عن طريق البديل رافائيل جيريرو، ليلغي تقدم دورتموند بهدف ماكسميليان بيير في الدقيقة 48.

وبعد أربع دقائق من هدف التعادل، سجل البديل سيرج جنابري هدفا رائعا بعد أداء فردي مذهل إذ ركض لمسافة 35 مترا، لكن فالدمار أنتون لاعب دورتموند أدرك التعادل في الدقيقة 75 من هجمة مرتدة.

ويحل بايرن ضيفا على إنتر ميلان يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته الأسبوع الماضي 2-1 على أرضه، في حين يأمل دورتموند في تعويض خسارته ذهابا 4-صفر عندما يستضيف برشلونة في إياب نفس الدور.