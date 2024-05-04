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بايرن يتعثر أمام شتوتغارت قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

منذ 5 دقائق
مشجعو بايرن ميونيخ

مشجعو بايرن ميونيخ (رويترز)

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سجل شتوتغارت هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 على ضيفه بايرن ميونيخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت، قبل أن يواجه الفريق البافاري ريال مدريد بإياب قبل نهائي دوري الأبطال هذا الأسبوع.

ويحل بايرن، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين أمام شتوتجارت ثالث الترتيب قبل مباراتين على النهاية، ضيفا على ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل بعد تعادلهما 2-2 في ميونيخ.

وتقدم شتوتجارت بفضل تسديدة ليونيداس ستيرجيو من فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 29 بعدما أهدر ثلاث فرص ذهبية.

وأدرك بايرن التعادل من ركلة جزاء سجلها هاري كين في الدقيقة 37 محرزا هدفه 36 في الدوري هذا الموسم.

ويبتعد كين بفارق خمسة أهداف عن الرقم القياسي للأهداف في موسم واحد والمسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي في 2021.

لكن البديل جونج وو-يونج تفوق على نوير ليضع فريقه في المقدمة في الدقيقة 84، قبل أن يختتم سيلاس التسجيل بتسديدة منخفضة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

    المصدر :
  • رويترز

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