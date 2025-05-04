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بايرن يتوج بطلا للدوري الألماني بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورج

منذ ساعة واحدة
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

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حقق بايرن ميونيخ لقبه 34 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد دون حتى أن يلعب، بعد تعادله منافسه على اللقب باير ليفركوزن 2-2 أمام مضيفه فرايبورج، ليبتعد متصدر الترتيب بفارق لا يمكن تعويضه مع تبقى مباراتين على نهاية الموسم.

وكان ليفركوزن يحتاج للفوز اليوم للحفاظ على آماله في التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا بعد تعادل بايرن 3-3 أمام رازن بال شبورت لايبزيج أمس السبت.

وارتفع رصيد ليفركوزن بطل الموسم الماضي إلى 68 نقطة، مقابل 76 نقطة لبايرن الذي عزز رقمه القياسي في التتويج باللقب إلى 34 مرة منذ انطلاق المسابقة في عام 1963.

    المصدر :
  • رويترز

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