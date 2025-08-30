بايرن يستقبل هدفين مجدداً لكنه يصمد ليفوز 3-2 على أوجسبورج

كاد بايرن ميونيخ أن يفقد تقدمه في الشوط الثاني ويتعرض لكبوة لكنه صمد ليتغلب 3-2 على مضيفه أوجسبورج اليوم السبت ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وتقدم بايرن بثلاثة أهداف ثم رد أوجسبورج بهدفين، لتكون المباراة الثانية على التوالي التي تهتز فيها شباك بايرن بهدفين.

وكان هاري كين سجل هدفا في الوقت بدل الضائع قاد به بايرن لفوز صعب 3-2 على فريق الدرجة الثالثة فيهين فيسبادن يوم الأربعاء الماضي في الدور الأول من كأس ألمانيا، وذلك بعد أن أهدر الفريق البافاري تقدمه بهدفين.

وحقق بايرن، الذي كان قد أحكم قبضته على صدارة الدوري منذ الجولة الثالثة في الموسم الماضي، الفوز في أول مباراتين له بالموسم الجديد مسجلا تسعة أهداف خلالهما.

وفرض بايرن سيطرته على المباراة منذ البداية لكنه اضطر للانتظار حتى الدقيقة 28 ليتقدم بهدف عبر ضربة رأس قوية من سيرج جنابري بعد عرضية من كين.

وعزز بايرن تقدمه بهدف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجله لويس دياز ليكون الثاني له في الدوري هذا الموسم.

وبدا أن بايرن حسم المباراة عندما سجل الفرنسي مايكل أوليس الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

لكن أوجسبورج لم يستسلم وسجل هدفا في الدقيقة 53 عن طريق كريستيان ياكيتش ثم أضاف ميرت كومور هدفا آخر قبل 14 دقيقة من النهاية.

ونُقل روبن فيلهاور لاعب أوجسبورج إلى خارج الملعب على محفة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد التحام مع ساشا بوي لاعب بايرن.