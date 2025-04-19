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بايرن يسحق هايدنهايم برباعية ويقترب من لقب الدوري الـ34

منذ 7 دقائق
دوري أبطال أوروبا - تدريب بايرن ميونخ -رويترز

دوري أبطال أوروبا - تدريب بايرن ميونخ -رويترز

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اقترب بايرن ميونيخ بشكل كبير من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة 34، بعدما تغلب دون عناء كبير 4-صفر على مضيفه هايدنهايم اليوم السبت.

وقبل أربع جولات على نهاية الموسم، رفع بايرن رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسيه باير ليفركوزن الذي يلتقي سانت باولي غدا الأحد.

وتقدم بايرن بثلاثة أهداف خلال أول 36 دقيقة من المباراة، عن طريق هاري كين وكونراد لايمر وكينجسلي كومان، ليضمن المواجهة بشكل كبير.

وبعدها، بدد يوزوا كيميش آمال هايدنهايم في العودة بعدما أضاف الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 56.

    المصدر :
  • رويترز

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