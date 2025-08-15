بايرن يعلن اقتراب كومان من الانضمام إلى النصر

أعلن بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة اقتراب جناحه الفرنسي كينجسلي كومان من الانضمام إلى النصر السعودي مع وصول المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها النهائية وذلك قبل خوضه مباراة كأس السوبر الألمانية أمام شتوتجارت غدا السبت.

وأوضح بايرن أنه لم يُحدث أي تغيير فيما يتعلق بالتعاقد مع مهاجم شتوتجارت نيك فولتيماده.

ويلعب كومان (29 عاما)، الذي تأهل مع منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، في بايرن منذ عقد وفاز بالعديد من الألقاب المحلية والدولية من بينها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في مؤتمر صحفي “لا تزال هناك محادثات نهائية جارية، لذا لم تُحسم الصفقة بعد. ولكن إذا تمت، فسيكون قد أمضى هنا عشر سنوات، وحقق عددا من الألقاب، وكان شخصا مذهلا”.

ربما يكون رحيل كومان المرتقب مؤثرا بالنسبة للمدرب فينسن كومباني، إذ يأتي بعد وقت قصير من انتقال أسطورة النادي توماس مولر إلى فريق فانكوفر وايتكابس المنتمي للدوري الأمريكي بعد أن قضى 25 عاما في بايرن، لكن فريقه يصب تركيزه على انطلاق الموسم.

وقال كومباني “أعتقد أن كينج أثبت على مدار سنواته في بايرن جدارته كلاعب. عندما يرحل لاعب ناجح كهذا عن النادي، يكون الأمر دائما مؤثرا.

“من المهم بالنسبة لي المضي قدما، وأن أُظهر الاحترام لكينجسلي كومان وما حققه للنادي. لكن شعوري أن الأولوية للاعبين الموجودين هنا، وعليهم العمل لتحقيق النجاح”.