بايرن يهزم عشرة لاعبين من أوجسبورج وموسيالا يخرج مصاباً

حول بايرن ميونيخ تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 على مضيفه أوجسبورج اليوم الجمعة ليبتعد بفارق تسع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لكن المباراة شهدت خروج جمال موسيالا من صفوف بايرن مصابا، وذلك قبل خوض دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ويفتقد بايرن، الذي يستضيف إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، جهود المدافعين هيروكي إيتو وألفونسو ديفيز ودايو أوباميكانو بسبب الإصابات.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم ويتفوق بفارق تسع نقاط أمام باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على هايدنهايم غدا السبت.

وفاجأ أوجسبورج، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال مبارياته 11 السابقة بالدوري، ضيفه بالتقدم في الدقيقة 30 عن طريق ديميتريس جيانوليس.

وتعادل بايرن قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما توغل الدولي الألماني موسيالا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس فين دامين.

وسدد مايكل أوليس لاعب بايرن كرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 52 ثم خرج موسيالا من أرض الملعب بسبب ما يبدو إصابة عضلية.

وتغيرت ملامح المباراة في الدقيقة 59 عندما طُرد سيدريك زيسيجر من صفوف أوجسبورج لحصوله على الإنذار الثاني.

وجاء هدف التقدم لبايرن عبر الركلة الحرة التي تسبب فيها زيسيجر، إذ تلقى هاري كين هداف بايرن الكرة وصوبها بضربة رأس في الشباك ليكون الهدف 23 للاعب في الدوري هذا الموسم.

وسجل كين بذلك 78 هدفا لبايرن خلال 84 مباراة في كل المسابقات.

وعوض ليروي ساني فريق بايرن عن إهدار فرصة ذهبية، إذ مرر عرضية في الوقت بدل الضائع ارتطمت بالمدافع كريسلان ماتسيما ثم سكنت الشباك وقد احتُسبت هدفا عكسيا.