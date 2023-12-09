أينتراخت يسحق بايرن ويُلحق به "أول هزيمة" في الدوري هذا الموسم

سحق أينتراخت فرانكفورت ضيفه بايرن ميونيخ 5-1 بفضل ثلاثة أهداف في شوط أول رائع لينهي مسيرة حامل اللقب الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم اليوم السبت.

وفي شوط أول مثير سيطر أينتراخت على بايرن تماما وكشف خط دفاعه كثير الأخطاء عبر ثلاثة أهداف خلال 24 دقيقة.

وافتتح المصري عمر مرموش التسجيل في الدقيقة 12 عندما تابع كرة مرتدة إثر تسديدة فارس شعيبي في العارضة بعد خطأ من مدافع بايرن نصير مزراوي.

وبعد المزيد من الأخطاء الدفاعية المتسرعة من بايرن، ضاعف إريك دينا إيبامب النتيجة في الدقيقة 31، ثم جعل هوجو لارسون النتيجة 3-صفر بعد خمس دقائق مستفيدا من خطأ يوزوا كيميش.

وعوض كيميش الخطأ قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما قلص الفارق بتسديدة قوية من مسافة 20 مترا لكنه لم يُوقف أصحاب الأرض.

وهز أينتراخت الشباك مرة أخرى بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة ليجعل النتيجة 4-1، متفوقا على منيونيخ بتمريرة سريعة أخرى بعدما تجاوز إيبامب الحارس مانويل نوير ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

وجعل أنسجار كناوف النتيجة 5-1 بعد مرور ساعة من البداية ليصبح فرانكفورت أول فريق منذ 48 عاما يسجل خمسة أهداف في ساعة واحدة ضد بايرن في الدوري الألماني منذ فوزه 6-صفر عام 1975.

وظل بايرن، الذي يملك مباراة مؤجلة بعد تأجيل مباراته الأسبوع الماضي أمام أونيون برلين بسبب تساقط الثلوج، في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بينما يحل باير ليفركوزن المتصدر برصيد 35 نقطة ضيفا على شتوتجارت ثالث الترتيب برصيد 30 نقطة غدا الأحد.