بايلز لم تقرر بعد مشاركتها في أولمبياد لوس انجليس 2028

قالت الأمريكية سيمون بايلز، أكثر لاعبة جمباز تتويجا في التاريخ، إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية في لوس انجليس 2028 التي ستقام على أرضها.

وفازت بايلز بالميداليات الذهبية في منافسات الفرق وكل الأجهزة وحصان الوثب في أولمبياد 2024 لتكمل عودتها المظفرة بعد ثلاث سنوات من انسحابها من بعض المنافسات في أولمبياد طوكيو لكنها قالت إن لأولمبياد باريس تأثير كبير عليها.

وأضافت بايلز، الحائزة على سبع ميداليات ذهبية أولمبية إجمالا، لصحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية اليوم الثلاثاء “لقد حققت الكثير في هذه الرياضة. بالنسبة لي كي أعود، يجب أن أكون سعيدة للغاية بذلك.

“ستخبرني أن إقامة الأولمبياد في لوس انجليس أمر رائع. سأكون هناك سواء للمنافسة على الأجهزة أو في المدرجات، لم أقرر بعد”.

وأضافت اللاعبة (28 عاما) “يبدو عام 2028 بعيدا جدا. والعمر يتقدم وكذلك حالتي البدنية تتراجع. شعرت بذلك في باريس. في نهاية المنافسات عدت للقرية الأولمبية، واستقليت المصعد وانهار جسدي حرفيا- مرضت لمدة عشرة أيام… لذلك، حتى أكون صريحة لا أدري. سنرى”.