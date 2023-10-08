بايلز تحصد ذهبيتين في آخر أيام بطولة العالم للجمباز

فازت الأمريكية سيمون بايلز بذهبيتي عارضة التوازن والحركات الأرضية في اليوم الختامي لبطولة العالم للجمباز لتختتم مشاركتها الأولى في بطولة دولية في عامين بخمس ميداليات بينها أربع ذهبيات وفضية واحدة.

وعززت بايلز البالغ عمرها 26 عاما رقمها القياسي العالمي من الميداليات التي فازت بها في بطولة العالم والأولمبياد إلى 37 بينها 23 ذهبية.

وسجلت بايلز 14.800 نقطة في نهائي عارضة التوازن بعد أداء مثالي متفوقة على الصينية تشو ياكين التي سجلت 14.700 نقطة، بينما حصلت البرازيلية ريبيكا أندرادي على البرونزية بعدما سجلت 14.300 نقطة.

وكانت اللاعبة البرازيلية قد هزمت بايلز في منافسات حصان الوثب أمس السبت.

وحصلت اللاعبة الأمريكية على ثاني ذهبية هذا اليوم في الحركات الأرضية بفارق 0.133 نقطة عن أندرادي التي حلت في المركز الثاني.

وجاءت البرازيلية فلافيا سارايفا في المركز الثالث لتحقق أول ميدالية لها في منافسات الفردي ببطولة العالم.

ومنح جيك جارمان بريطانيا أول ذهبية في البطولة بعدما فاز بنهائي حصان الوثب لصبح بطل العالم للمرة الأولى في مسيرته اليوم الأحد.

وتفوق جارمان على الأمريكي كوي يانج (21 عاما) الذي جاء في المركز الثاني ليحصد الميدالية الثالثة بعدما حصل على فضية حصان الحلق وبرونزية منافسات الفرق.

وفاز الألماني لوكاس داوسر بذهبية المتوازيين والياباني دايكي هاشيموتو بلقب العقلة.