بداية متواضعة لتشيلسي.. والمدرب يلقي اللوم على الإصابات

يتفهم ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي إحباط مشجعيه بعد البداية المتواضعة للموسم، لكنه قال إن فريقه تأثر بإصابة عدد كبير من لاعبيه، وتمسك بمواصلة العمل بنفس الطريقة الحالية.

وقدم تشيلسي أداء متواضعا وتعادل دون أهداف مع بورنموث أمس الأحد، ليخفق في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعد الخسارة بهدف أمام نوتنجهام فورست في وقت سابق هذا الشهر.

ويحتل تشيلسي المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد خمس نقاط من خمس مباريات رغم أنه أنفق حوالي مليار دولار منذ انتقال ملكية النادي إلى تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو أيار 2022.

وقال بوكيتينو “أعتقد أن الجماهير تعرف إذا استثمرت الأموال التي يتحدث عنها الناس في وسائل الإعلام، فإنها تنتظر الكثير. إذا لم تحقق الفوز، فمن الطبيعي ألا تكون الجماهير سعيدة”.

وأضاف “ما يمكنني قوله للمشجعين هي الظروف التي لا يمكن تغييرها. هناك عدد كبير جدا من اللاعبين غير المتاحين للعب”.

وغاب المدافع مارك كوكوريا والمهاجم نوني مادويكي والمنضم في صفقة قياسية بريطانية موزيس كايسيدو أمام بورنموث، وتتضمن قائمة المصابين القائد ريس جيمس وكريستوفر نكونكو وروميو لافيا.

وواصل مدرب تشيلسي “نعاني من سوء حظ لا يصدق لأن لدينا 12 لاعبا مصابا إلى جانب غياب أيضا كوكوريا ومادويكي وكايسيدو”.

وأضاف “هل سأبكي أو سأشتكي؟ لا. أحتاج إلى قبول هذا التحدي ومواصلة التحلي بالإيجابية. لن نجري تغييرا على طريقة عملنا”.