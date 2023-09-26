بداية مظفرة لمانشستر يونايتد حامل اللقب في كأس المحترفين

استهل مانشستر يونايتد مشوار الدفاع عن لقب كأس الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بالفوز 3-صفر على كريستال بالاس في الدور الثالث، فيما ودع ولفرهامبتون واندرارز ولوتون تاون البطولة (الثلاثاء 26-9-2023).

وفرط ولفرهامبتون في تقدمه بهدفين ليخسر 3-2 أمام مضيفه إيبسويتش تاون المنتمي للدرجة الثانية، كما خسر لوتون تاون 1-صفر أمام إكستر سيتي المنافس في الدرجة الثالثة.

وصمد إكستر بعد طرد ديمتري ميتشل لحصوله على الإنذار الثاني بعد خمس دقائق من تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83.

وتغلب بيرنلي، الذي ما زال بدون فوز في الدوري الممتاز هذا الموسم، 4-صفر على سالفورد سيتي المنتمي للدرجة الرابعة.

واصيب الحارس دين هندرسون المنتقل إلى بالاس من يونايتد مطلع هذا الموسم في أول مشاركة له مع فريقه الجديد ليخرج في الدقيقة 19.

واهتزت شباك الحارس سام جونستون، الذي بدأ مشواره في أكاديمية يونايتد، بعد دقيقتين من مشاركته بتسديدة من أليخاندرو جارناتشو.

وجعل البرازيلي كاسيميرو النتيجة 2-صفر بضربة رأس في الزاوية البعيدة بعد ركلة ركنية من ميسون ماونت في الدقيقة 27.

وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثالث محرزا هدفه الأول هذا الموسم بعد تمريرة من كاسيميرو بعد عشر دقائق من الاستراحة.

ويحل بالاس ضيفا على يونايتد مرة أخرى في الدوري يوم السبت.

وشارك المغربي سفيان أمرابط لأول مرة في التشكيلة الأساسية ليونايتد منذ انتقاله على سبيل الإعارة من فيورنتينا الإيطالي.

وأبلغ لاعب منتخب المغرب شبكة سكاي سبورتس “أعتقد أنها ليلة مثالية. أبلغت المدرب بأنني ٍسألعب أينما يريد حتى لو كحارس مرمى، سألعب في المكان الذي يساعد الفريق. اليوم لعبت في مركز الظهير الأيسر وكنت حرا قليلا في هذا المركز”.

وفاز ميدلسبره 2-صفر على مضيفه برادفورد سيتي، كما تغلب مانسفيلد تاون 3-1 على بيتربره يونايتد بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وخسر ساتون يونايتد 2-1 أمام مضيفه بورت فيل.

وتقام قرعة الدور الرابع بعد انتهاء مباريات الدور الثالث يوم الأربعاء.