بدلاء نيكس يتألقون في الفوز على نتس بدوري السلة الأمريكي

دخل لاندري شاميت من على مقاعد البدلاء ليسجل 29 نقطة ويساهم في فوز نيويورك نيكس 113-105 على بروكلين نتس اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من الموسم العادي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولعب نيويورك، الذي ضمن بالفعل المركز الثالث في القسم الشرقي بالأدوار الإقصائية، بدون نجميه كارل-أنتوني تاونز وجالين برونسون.

ولعب نيكس مباراة جيدة في غياب لاعبيه الأساسيين، لكنه تأخر في معظم فترات الشوط الأول.

وتقدم بروكلين بفارق يصل إلى عشر نقاط في الربع الثاني قبل أن يعود نيويورك بقوة.

وبعد أن وصلت النتيجة إلى 79-70 لصالح نتس في الربع الثالث، بدأ نيكس هجوما كاسحا قلب المباراة رأسا على عقب، ليسجل الفريق 17 نقطة متتالية دون أن يسمح لبروكلين بإحراز أي نقطة.

وتوجت هذه الخسارة أسوأ موسم لبروكلين منذ 2016-2017، إذ حقق 20 فوزا مقابل 62 خسارة. بينما يستعد نيويورك لاستضافة ديترويت في الدور الأول من الأدوار الإقصائية.

وفي مباريات أخرى أقيمت بنفس التوقيت، فاز أتلانتا هوكس 117-105 على ضيفه أورلاندو ماجيك، وخسر تشارلوت هورنتس 86-93 من مضيفه بوسطن سلتيكس.

وخسر كليفلاند كافاليرز 118-126 من إنديانا بيسرز بعد وقت إضافي، وانتصر واشنطن ويزاردز 119-118 على مضيفه ميامي هيت.

وفاز ميلووكي باكس 140-133 على ضيفه ديترويت بيستونز بعد وقت إضافي، وتغلب شيكاجو بولز 122-102 على فيلادلفيا سفينتي سيكسرز.