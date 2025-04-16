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بدلاً من نشيد الأبطال.. خطأ موسيقي يربك لاعبي فيلا وسان جيرمان

منذ 4 دقائق
ملعب كرة قدم - رويترز

ملعب كرة قدم - رويترز

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بدا لاعبو أستون فيلا وباريس سان جيرمان في حيرة من أمرهم أمس الثلاثاء مع عزف نشيد الدوري الأوروبي في أرجاء ملعب فيلا بارك بدلا من أغنية دوري أبطال أوروبا الشهيرة قبل مباراة إياب دور الثمانية.

وفي حضور الأمير وليام، حاول مدافع فيلا إزري كونسا وزميله في الفريق يوري تيليمانس إخفاء ضحكاتهما بينما تبادل فابيان رويز وعثمان ديمبيلي ثنائي باريس سان جيرمان نظرات الحيرة.

وطلبت رويترز التعليق من النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي (اليويفا).

وفاز أستون فيلا إيابا 3-2 لكنه ودع البطولة بالهزيمة 5-4 في مجموع المباراتين.

    المصدر :
  • رويترز

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