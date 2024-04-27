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بدون أهداف.. يوفينتوس يتعادل مع ميلان بالدوري الإيطالي

منذ 46 دقيقة
فريق يوفينتوس

فريق يوفينتوس

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تعادل يوفنتوس وميلان سلبيا على ملعب أليانز الممتلئ عن اخره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم السبت مع استمرار محاولات الفريقين حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأتيحت للاعب الوسط فيليب كوستيتش والمهاجم أركاديوش ميليك فرصتان خطيرنام لمنح التقديم ليوفنتوس في الشوط الثاني لكن ماركو سبورتيلو حارس ميلان أنقذ مرماه ببراعة.

وأنهى ميلان المباراة بدون تسديدة واحدة على المرمى.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الترتيب برصيد 70 نقطة فيما ظل يوفنتوس ثالثا برصيد 65 نقطة بعد أن حسم إنتر ميلان اللقب يوم الاثنين الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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