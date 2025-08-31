برايتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي بهدف قاتل لجرودا

سجل براجان جرودا هدف الفوز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي ليقود برايتون آند هوف ألبيون للفوز على ضيفه مانشستر سيتي 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، وذلك بعد أن عادل جيمس ميلنر هدف التقدم الذي سجله إرلينج هالاند في تحول مثير لمجريات اللقاء.

ومنح هالاند مانشستر سيتي التقدم بهدف رائع في الدقيقة 34 بعدما راوغ اثنين من مدافعي برايتون ليسجل من مدى قريب، محرزا هدفه الثالث في ثلاث مباريات هذا الموسم.

وحصل برايتون على ركلة جزاء بعدما ارتطمت الكرة بذراع ماتيوس نونيس بينما كان يحاول حماية وجهه من تمريرة عرضية، وسدد ميلنر الركلة في الشباك في الدقيقة 67، ليصبح أكبر لاعب يسجل من ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر 39 عاما و239 يوما.

وفي أعقاب ذلك تحولت السيطرة لصالح برايتون، الذي نجح في خطف هدف الفوز عندما كسر جرودا مصيدة التسلل وراوغ جيمس ترافورد حارس الفريق الزائر وسجل ليُلحق بسيتي الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري.