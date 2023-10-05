برايتون ينتفض متأخرا ليتعادل 2-2 في مرسيليا

سجل برايتون أند هوف ألبيون هدفين في الشوط الثاني أحدهما من ركلة جزاء متأخرة ليتعافى بعد التأخر بهدفين ويتعادل 2-2 مع مضيفه أولمبيك مرسيليا في لقاء مثير بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

وحقق برايتون أول نقطة له في المسابقات الأوروبية على الإطلاق رغم أن مرسيليا أحرز هدفين في غضون 90 ثانية فقط، لكن الفريق الإنجليزي يبقى في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بنقطة وحيدة.

ويتصدر أيك أثينا المجموعة بأربع نقاط بعد التعادل 1-1 مع ضيفه أياكس أمستردام.

منح تشانسل مبيمبا التقدم لأصحاب الضيافة بعد تمريرة متقنة حولها إلى الزاوية البعيدة للمرمى ثم ضاعف جوردان فيرتو النتيجة بعد 90 ثانية عقب تمريرة أمين حارث.

وأعطى لاعب وسط برايتون باسكال جروس الأمل للزائر الإنجليزي حين قلص الفارق بعد 54 دقيقة مستغلا تمريرة كاورو ميتوما.

وسيطر برايتون في الرمق الأخير ونال ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية بعد تعرض طارق لامبتي لعرقلة من جوناثان كلوس ونفذها جواو بيدرو بنجاح.

وواصل وست هام يونايتد انطلاقته الناجحة في المجموعة الأولى بالفوز 2-1 بملعب فرايبورج بفضل ثنائية لوكاس باكيتا ونايف أكرد.

ويتصدر فريق المدرب ديفيد مويز المجموعة بست نقاط متقدما بثلاث نقاط على فرايبورج.

وأحرز أتلانتا هدفين خلال عشر دقائق ليهزم سبورتنج 2-1 في البرتغال ويتصدر المجموعة الرابعة.

وعانى المدرب المؤقت ستيفن ديفيز من بداية صعبة مع رينجرز بالخسارة 2-1 أمام أريس ليماسول في قبرص.

واحتاج ريال بيتيس إلى هدف متأخر من إيسكو ليهزم ضيفه سبارتا براج 2-1.