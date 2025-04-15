برشلونة يبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 3-1 أمام دورتموند

خسر برشلونة بطل أوروبا خمس مرات 3-1 أمام بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء لكنه بلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في ستة مواسم بفضل انتصاره 5-3 في مجموع المباراتين.

حيث سجل سيرو جيراسي ثلاثية لدورتموند لينزل ببرشلونة أول هزيمة في كل المسابقات هذا العام لكن هذا لم يمنع برشلونة من بلوغ قبل النهائي.

افتتح اللاعب الدولي الغيني، هداف البطولة برصيد 13 هدفا، التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11، ثم سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض بضربة رأس بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني فيما حاول أصحاب الأرض التعافي من خسارتهم 4-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وفشلت محاولة دورتموند لمعادلة رقم برشلونة القياسي في دوري أبطال أوروبا بقلب تأخره بأربعة أهداف في مباراة الذهاب بمراحل خروج المغلوب عندما سجل رامي بن سبعيني هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 وهو ما هدأ أعصاب الفريق الإسباني.

وأكمل جيراسي ثلاثيته في الدقيقة 76، مستغلا خطأ دفاعيا، لكن مع حاجة دورتموند إلى هدفين آخرين لتمديد المباراة إلى وقت إضافي، بدأ أصحاب الأرض يفقدون قوتهم تدريجيا.

ويلتقي برشلونة في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني. وسيلتقي الفريقان غد الأربعاء في دور الثمانية.