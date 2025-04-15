الأربعاء 17 شوال 1446 ﻫ - 16 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برشلونة يبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا رغم خسارته 3-1 أمام دورتموند

منذ 21 دقيقة

فريق برشلونة

A A A
طباعة المقال

خسر برشلونة بطل أوروبا خمس مرات 3-1 أمام بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء لكنه بلغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في ستة مواسم بفضل انتصاره 5-3 في مجموع المباراتين.

حيث سجل سيرو جيراسي ثلاثية لدورتموند لينزل ببرشلونة أول هزيمة في كل المسابقات هذا العام لكن هذا لم يمنع برشلونة من بلوغ قبل النهائي.

افتتح اللاعب الدولي الغيني، هداف البطولة برصيد 13 هدفا، التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11، ثم سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض بضربة رأس بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني فيما حاول أصحاب الأرض التعافي من خسارتهم 4-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وفشلت محاولة دورتموند لمعادلة رقم برشلونة القياسي في دوري أبطال أوروبا بقلب تأخره بأربعة أهداف في مباراة الذهاب بمراحل خروج المغلوب عندما سجل رامي بن سبعيني هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 وهو ما هدأ أعصاب الفريق الإسباني.

وأكمل جيراسي ثلاثيته في الدقيقة 76، مستغلا خطأ دفاعيا، لكن مع حاجة دورتموند إلى هدفين آخرين لتمديد المباراة إلى وقت إضافي، بدأ أصحاب الأرض يفقدون قوتهم تدريجيا.

ويلتقي برشلونة في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني. وسيلتقي الفريقان غد الأربعاء في دور الثمانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

لاعبة نادي ميلان
مينيان حارس ميلان يستأنف التدريبات بعد واقعة اصطدامه في لقاء أودينيزي
لاعبو باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ينجو من‭ ‬انتفاضة أستون فيلا ويتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال
كيليان مبابي
إيقاف مبابي لمباراة واحدة بعد طرده خلال لقاء ألافيس بسبب تدخل عنيف

الأكثر قراءة

وزير المال ياسين جابر
وزير المال: خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير في البلد
موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان
بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة
الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي
بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان