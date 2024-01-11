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برشلونة يتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية

منذ 11 دقيقة
من مواجهة برشلونة وأوساسونا (رويترز)

من مواجهة برشلونة وأوساسونا (رويترز)

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سجل روبرت ليفاندوفسكي والأمين جمال هدفين في الشوط الثاني ليقودا برشلونة إلى الفوز على أوساسونا 2-صفر اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم المقامة في السعودية.

وضرب برشلونة بذلك موعدًا مع ريال في مواجهة مثيرة بالنهائي المقرر يوم الأحد المقبل، بعد أن فاز ريال أمس الأربعاء على غريمه في أتليتيكو مدريد 5-3.

وسيطر برشلونة على مجريات اللعب خلال الشوط الأول لكنه نادرًا ما هدد مرمى منافسه.

واستطاع برشلونة كسر حاجز الصمت في المباراة في الدقيقة 59، عندما أرسل إيلكاي جندوجان تمريرة بينية إلى ليفاندوفسكي الذي سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وكثف أوساسونا من محاولاته في الدقائق الأخيرة لإدراك التعادل، لكن جواو فيليكس شن هجمة مرتدة سريعة ومرر الكرة إلى الأمين جمال الذي أسكنها الشباك معلنا ليحسم انتصار برشلونة.

    المصدر :
  • رويترز

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