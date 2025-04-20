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برشلونة يتلقى ضربة قوية بإصابة هدافه ليفاندوفسكي

منذ 3 دقائق
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

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أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد إصابة لاعبه روبرت ليفاندوفسكي في عضلات الفخذ الخلفية بعد اضطراره للخروج من الملعب خلال فوز فريقه 4-3 على سيلتا فيجو أمس.

وخرج البولندي ليفاندوفسكي، الذي خاض مباراته المئة في الدوري الإسباني أمس، وهو يمسك ساقه في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بتحقيق برشلونة الفوز في الدقيقة 98 معززا تصدره للدوري.

وقال برشلونة في بيان “أكدت الفحوص التي أجريت اليوم الأحد إصابة لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي في العضلة نصف الوترية في فخذه الأيسر”.

وأضاف “ستعتمد عودته للتدريبات الجماعية على تطور حالته”.

ولم يحدد النادي موعدا لعودته لكن الإصابة في أوتار الركبة قد تحرم اللاعب (36 عاما)، الذي سجل 40 هدفا هذا الموسم، من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع مما قد يشكل ضربة موجعة لبرشلونة الذي سيواجه إنتر ميلان في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

يتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 25 هدفا متفوقا بثلاثة أهداف على كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

    المصدر :
  • رويترز

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