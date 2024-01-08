برشلونة يحجز مقعده في دور الستة عشر لكأس إسبانيا بعد فوزه على بارباسترو

حجز برشلونة مقعده في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوز صعب 3-2 على مضيفه بارباسترو المنافس في الدرجة الرابعة بأهداف فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي كما فاز إشبيلية وريال سوسيداد وبلنسية لتستمر رحلتهم في البطولة اليوم الأحد.

وافتتح لوبيز أهداف الفريق الزائر في الدقيقة 18 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة منخفضة من رافينيا الذي جعل النتيجة 2-صفر بعدما تلقى تمريرة من الناشئ هيكتور فونت، الذي خاض مباراته الأولى مع برشلونة، في الدقيقة 51.

وبدا أن برشلونة يسيطر على اللقاء قبل أن يسجل أدريا دي ميسا هدفا ليرفع الروح المعنوية لصاحب الأرض حين استغل كرة أخفق الدفاع في إبعادها من منطقة الجزاء وسدد في المرمى ليقلص الفارق بعد ساعة من اللعب.

وكاد بارباسترو أن يتعادل، قبل أن يسجل البديل ليفاندوفسكي من ركلة جزاء ليعيد التقدم بفارق هدفين لبرشلونة قبل دقيقتين من النهاية.

وأضاف مارك برات هدفا ثانيا لبارباسترو في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لكن فريق تشابي هرنانديز تماسك ليحقق الفوز.

وفي مباراة أخرى، سجل إينار جاليليا هدفا بالخطأ في مرماه بعد الاستراحة ليفوز ريال سوسيداد 1-صفر على مضيفه ملقة ويتقدم للدور التالي.

وخسر لاس بالماس المنافس في دوري الدرجة الأولى 2-صفر أمام تنريفي المنافس في دوري الدرجة الثانية، بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع خوسيه ماريا أمو، الذي طُرد لاحقا إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية، ولويسمي كروز. وأنهى الفريق الزائر المباراة هو الآخر بعشرة لاعبين بعد طرد خوليان أراوخو في الدقيقة 76.

وتغلب إشبيلية 2-1 على عشرة لاعبين من ريسنج فيرول بفضل هدف المدافع البرازيلي ماركاو، الذي أهدى هدفه في الشوط الأول لوالده الذي توفي يوم السبت، قبل أن يسجل خوانلو سانشيز قرب النهاية.

وأدرك فران مانزارا التعادل لريسنج لكنه تلقى بطاقة صفراء ثانية ليكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

وتوقفت مباراة فياريال أمام أونيونيستاس سالامانكا بعد انقطاع التيار الكهربائي في ملعب رينا صوفيا. وتقدم فياريال بهدف إلياس أخوماش قبل أن يسجل ألفريد بلاناس من ركلة جزاء لتحتكم المباراة لوقت إضافي.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت لاحق أن المباراة ستستأنف يوم الاثنين.

وعانى أوساسونا وصيف بطل الموسم الماضي من أجل التغلب على كاستيلون المنتمي للدرجة الثالثة، وخاض وقتا إضافيا بعد إهدار عدة فرص. وسجل خوسيه أرنيز هدف الفوز 1-صفر.

وخاض بلنسية اختبارا صعبة قبل الفوز 2-1 على عشرة لاعبين من كارتاخينا بعد أشواط إضافية. وسجل سيرخي كانوس وخوسيه لويس جايا هدفي الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى ليتقدم للدور التالي رغم سيطرة صاحب الأرض على معظم فترات المباراة.

وفاز أثليتيك بيلباو بسهولة 3-صفر على إيبار بثلاثة أهداف جاءت في الشوط الأول. سجل أسيير فياليبري ثنائية وأحرز إيكر مونياين هدفا.

ومن المقرر إقامة قرعة دور الستة عشر يوم الاثنين على أن تقام المباريات في 17 من الشهر الجاري.