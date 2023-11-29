برشلونة يحجز مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

سجل جواو كانسيلو وجواو فيلكس بواقع هدف في كل شوط ليقودا برشلونة للفوز 2-1 على ضيفه بورتو (الثلاثاء 28-11-2023) وحجز مكانا في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى خلال ثلاثة مواسم.

وبعدما ودع المسابقة من دور المجموعات في النسختين الماضيين، عاد برشلونة الفائز باللقب خمس مرات إلى دور الستة عشر بعدما ضمن إنهاء المجموعة في أول مركزين.

ويتصدر الفريق القطالوني المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بورتو وشاختار دونيتسك وهو الثنائي الذي سيلتقي وجها لوجه في الجولة الأخيرة لتحديد من سيتأهل رفقة برشلونة للدور التالي.

ويحتاج برشلونة للتعادل على الأقل أمام أنتويرب متذيل الترتيب بعد أسبوعين ليضمن صدارة المجموعة.

وعانى برشلونة أمام بورتو الشجاع الذي كان الطرف الأفضل في الشوط الأول لكن الحارس إيناكي بينيا، الذي حل محل مارك-أندريه تير شتيجن المصاب، وقف حائلا أمام العديد من الفرص ليبقي الفريق صاحب الأرض في أجواء المباراة.

وأظهر الحارس بينيا مرونة كبيرة ليتصدى لتسديدة من جالينو في الدقيقة 28 ومنع تسديدة أخرى من جناح بورتو بعدها بدقيقتين لكن بيبي كان متمركزا بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ليحول الكرة إلى داخل الشباك ويضع فريقه في المقدمة.

وعلى الرغم من ذلك رد برشلونة بعد دقيقتين بتسديدة رائعة من كانسيلو في الزاوية العليا بعدما راوغ جواو ماريو.

ولم يستسلم بورتو وحاول في الدقيقة 43 لكن بينيا تصدى للكرة بيد واحدة مانعا تسديدة أخرى من جالينو من مدى قريب قبل الاستراحة.

لكن كانسيلو وفيلكس قدما أداء رائعا في الشوط الثاني ليتحول أداء برشلونة بفضل الثنائي البرتغالي الذي شكل الخطورة على الفريق الضيف.

وأطلق فيلكس تسديدة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 47 اصطدمت بالعارضة وشكل ثنائيا رائعا مع كانسيلو، وهو الثنائي الذي بدأ مسيرته في أكاديمية ناشئي بنفيكا منافس بورتو في البرتغال.

وانطلق كانسيلو بشكل رائع من الجبهة اليسرى وأرسل تمريرة منخفضة إلى فيلكس الذي سجل هدف الفوز من لمسة واحدة للكرة في الدقيقة 57.

وأبلغ كانسيلو محطة موفيستار بلس “المباراة كانت بمثابة النهائي بالنسبة لنا. كنا نعرف ذلك وفزنا بها وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.

“عندما لا تأتي النتائج في صالحنا، فإن الثقة لا تكون بالقدر الكافي. أعتقد أن لدينا مجموعة ناضجة للغاية تتواصل بشكل جيد مع الآخرين من اللاعبين الأصغر سنا. لكن فريقنا رائع.