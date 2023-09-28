الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برشلونة يخضع لتحقيق للاشتباه في دفع رشاوي

منذ 29 دقيقة
شعار برشلونة

شعار برشلونة

A A A
طباعة المقال

كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز، الخميس، أن نادي برشلونة الإسباني يخضع لتحقيق رسمي للاشتباه في دفع رشى في قضية تتعلق بأنشطة لجنة الحكام في البلاد خلال عقدين.

وقال القاضي المسؤول عن التحقيق خواكين أجيري لوبيز في وقت سابق هذا الشهر أن برشلونة ربما استفاد من “فساد ممنهج محتمل”.

ونفى برشلونة في بيان في فبراير شباط الماضي ارتكاب أي مخالفة.

وفي مارس آذار الماضي قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) على مدار 17 عاما إلى شركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نجريرا نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني في الفترة من 1993 إلى 2018.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي
شاهد الفيديو الساخر الذي تسبب بأزمة كبيرة بين نابولي ومهاجمه "أوسيمين"!
هيوستون دينامو بطلا لكأس أمريكا
في غياب ميسي.. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس أمريكا
ميسي
فيديو.. طفل تغمره السعادة بعد مصافحة ميسي

الأكثر قراءة

قاعة أعراس الهيثم في نينوى
العرس تحول لمقبرة.. فيديو يوثق لحظات ما قبل الكارثة في زفاف نينوى
سيارات تقل لاجئين سوريين في إحدى المناطق اللبنانية
قبرص تطالب الأوروبيين بمساعدة لبنان للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين
طوني نمر
هل من زلزال قريب؟.. تصريحات هامة للباحث الجيولوجي طوني نمر