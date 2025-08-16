برشلونة يستهل دفاعه عن لقب الدوري الإسباني بفوز سهل على مايوركا

حقق برشلونة فوزا سهلا 3-صفر على تسعة من لاعبي مايوركا في مستهل رحلة دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت في أول ظهور لمهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد من على مقاعد البدلاء.

وسجل رافينيا هدف التقدم بعد سبع دقائق من بداية المباراة ثم ضاعف فيران توريس النتيجة في الدقيقة 23 ليضع بطل إسبانيا في المقدمة.

وحصل مانو مورلانيس لاعب مايوركا على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله على الأمين جمال كما طُرد فيدات موريكي قبل نهاية الشوط الأول.

وشارك راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، في الدقيقة 69 في ظهوره الأول مع برشلونة في الدقيقة 69، ليصبح أول لاعب إنجليزي يلعب مباراة مع الفريق الأول منذ المهاجم الإنجليزي السابق جاري لينيكر في عام 1989.

وسجل جمال الهدف الثالث لبرشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.