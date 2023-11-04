برشلونة يفوز على سوسيداد بهدف قاتل من أراوخو

عاد برشلونة إلى درب الانتصارات بفوز 1-صفر على ريال سوسيداد بهدف في الدقائق الأخيرة سجله رونالد أراوخو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وبدا أن الفريق القطالوني سيتعثر للمباراة الثانية على التوالي، بعد خسارته أمام غريمه ريال مدريد في الجولة الماضية، لكن أراوخو كان له رأي آخر.

وسجل لاعب أوروجواي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ضربة رأس، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ولكن بمراجعة حكم الفيديو المساعد عدل الحكم عن رأيه ليحتسب الهدف.

وبهذا الفوز يصل برشلونة إلى النقطة 27 من 12 مباراة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي يستضيف رايو فايكانو غدا الأحد. ويتصدر جيرونا المسابقة برصيد 31 نقطة من 12 مباراة.

ويتجمد رصيد سوسيداد عند 19 نقطة في المركز السادس.