برشلونة يفوز 3-2 على ألميريا المتعثر بالدوري الإسباني

سجل سيرجي روبرتو هدفين في الشوط الثاني ليقود برشلونة حامل اللقب للفوز 3-2 على ضيفه ألميريا المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعد ثلاث مباريات دون أي انتصار في كل المسابقات قبل توقف عيد الميلاد.

وهيمن برشلونة على الشوط الأول لكنه أهدر الجانب الأكبر من الفرص التي سنحت له وبلغ عددها 15، خمس منها على المرمى، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بعدما افتتح رافينيا التسجيل لصالح برشلونة وتعادل ليو بابتيستاو لاعب ألميريا.

وجاء هدف رافينيا في الدقيقة 33 عندما استغل كرة مرتدة من مسافة قريبة وضعها في الشباك بعدما تصدى لويس ماكسيميانو حارس مرمى ألميريا لضربة رأس من المدافع رونالد أراوخو بعد ركلة ركنية.

لكن الفريق الضيف أدرك التعادل قبل الاستراحة بفترة وجيزة بفضل بابتيستاو وفي البداية ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل لكنه عدل عن قراره بمراجعة حكم الفيديو المساعد.

وأعاد روبرتو فريقه للمقدمة بعد مرور 60 دقيقة بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل أن يتعادل ألميريا مجددا بهدف إدجار جونزالز لكن روبرتو أحرز هدف الفوز من مسافة قريبة.

وارتقى برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 38 نقطة من 18 مباراة بفارق ست نقاط خلف جيرونا المتصدر وأربع نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل أن يواجها ريال بيتيس وألافيس على الترتيب غدا الخميس.

ولا يزال ألميريا في المركز الأخير برصيد خمس نقاط دون أي انتصار في الدوري هذا الموسم.